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Объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге передадут в пользование спортивным школам после турнира

Спорт
4 октября, 10:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, октября. /ТАСС

Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, чемпионат мира является возможностью создать лучшие условия для талантливых ребят

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Стадион "Калининец" после реконструкции

Стадион "Калининец" после реконструкции

© Информационный портал Екатеринбурга/Евгения Куликова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Тренировочные базы для футболистов, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, впоследствии передадут детско-юношеским спортивным школам. Об этом сообщает в среду департамент информационной политики региона.

"В Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира. Все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион "Калининец" будет предоставлен в пользование футбольной школе "Урал", где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион "Исеть" передадут в пользование детско-юношеским спортивным школам "Буревестник" и "Локомотив", где занимаются 250 детей", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, чемпионат мира является возможностью создать лучшие условия для талантливых ребят. "Спортивная инфраструктура чемпионата мира, которая, в том числе будет использоваться при развитии Уральской футбольной академии, позволит нам создать совершенно новые возможности для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. Чемпионат мира - это один из лучших способов "заразить" наших ребят спортом, оторвать их от гаджетов", - цитирует Куйвашева департамент.

Ранее ТАСС сообщал, что после чемпионата мира в Екатеринбурге будет завершено строительство Уральской футбольной академии. Пока в ней могут заниматься только дети из Екатеринбурга, а когда академия будет достроена, появятся гостиница и общежитие, то планируется привлечение ребят из других городов.

Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Уральская футбольная академия включает в себя крытый футбольный манеж "Урал" и реконструированный к чемпионату мира 2018 года стадион "Уралмаш".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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