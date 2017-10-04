Объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге передадут в пользование спортивным школам после турнира

Аксенов назвал фантазиями требования Украины отменить призыв в КрымуПолитика 4 октября, 11:33
"МРСК Урала" покажет инновационные разработки на Российской энергетической неделе в МосквеНовости партнеров 4 октября, 11:29
УЕФА открыл дело по поводу расизма на матче юношеской ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль"Спорт 4 октября, 11:28
Алекперов не считает выступление "Спартака" в текущем сезоне РФПЛ неудачнымСпорт 4 октября, 11:28
Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты в совместном с РФ фондеЭкономика и бизнес 4 октября, 11:20
"СМИротворец" представили "Всей России - 2017"Новости партнеров 4 октября, 11:19
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИОбщество 4 октября, 11:19
В Нижнем Тагиле в 2022 году введут новые объекты водоотведения за 12,5 млрд рублейНовости партнеров 4 октября, 11:13
СМИ: в Ирландии научились получать электричество из слюны и слезНаука 4 октября, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Тренировочные базы для футболистов, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге, впоследствии передадут детско-юношеским спортивным школам. Об этом сообщает в среду департамент информационной политики региона.
"В Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира. Все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион "Калининец" будет предоставлен в пользование футбольной школе "Урал", где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион "Исеть" передадут в пользование детско-юношеским спортивным школам "Буревестник" и "Локомотив", где занимаются 250 детей", - говорится в сообщении.
Как отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, чемпионат мира является возможностью создать лучшие условия для талантливых ребят. "Спортивная инфраструктура чемпионата мира, которая, в том числе будет использоваться при развитии Уральской футбольной академии, позволит нам создать совершенно новые возможности для тех, кто желает посвятить свою жизнь футболу. Чемпионат мира - это один из лучших способов "заразить" наших ребят спортом, оторвать их от гаджетов", - цитирует Куйвашева департамент.
Ранее ТАСС сообщал, что после чемпионата мира в Екатеринбурге будет завершено строительство Уральской футбольной академии. Пока в ней могут заниматься только дети из Екатеринбурга, а когда академия будет достроена, появятся гостиница и общежитие, то планируется привлечение ребят из других городов.
Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Уральская футбольная академия включает в себя крытый футбольный манеж "Урал" и реконструированный к чемпионату мира 2018 года стадион "Уралмаш".
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.