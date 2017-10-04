Ударивший клюшкой юного хоккеиста "Луча" Александр Троицкий не являлся тренером команды

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Александр Троицкий, ударивший клюшкой хоккеиста юношеской команды "Луч" из Сергиева Посада во время матча на турнире в Сочи, не являлся тренером команды. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела спорта и молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района Игорь Коробкин.

Ранее ряд СМИ Сергиева Посада опубликовали видео, на котором видно, как Александр Троицкий ударил клюшкой одного из хоккеистов во время матча в Сочи в середине сентября.

"В инциденте был замешан не тренер команды, а его сын, который там быть не должен, - сказал Коробкин. - Тренером является Вадим Троицкий, он получил уже взыскание за то, что там появился его сын. Что касается сына, то он бывший хоккеист, и особых у него заслуг нет, взял за свой счет отпуск и оказался на скамейке. Он уехал из Сочи через день после этого инцидента".

По словам руководителя районного отдела спорта, пострадавший не получил травм в результате инцидента. "Никаких заявлений не было написано. И ребята, и родители - за тренера Троицкого Вадима Владимировича. К нему как к тренеру и человеку претензий нет", - отметил он.