Алекперов не считает выступление "Спартака" в текущем сезоне РФПЛ неудачным

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление московского "Спартака" в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 нельзя назвать неудачным, невозможно каждый год выигрывать золото. Такое мнение ТАСС высказал президент генерального спонсора клуба ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть - менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать", - сказал Алекперов.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице после 12 туров, отставая на 11 очков от лидера - санкт- петербургского "Зенита".

В двух турах группового этапа Лиги чемпионов красно- белые набрали два очка, сыграв вничью со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1).

"Я болельщик "Спартака" и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф", - сказал Алекперов.