Алекперов не считает выступление "Спартака" в текущем сезоне РФПЛ неудачным

Первое место в топе лучших школ 2017 года занял петербургский лицейОбщество 4 октября, 11:42
Аксенов назвал фантазиями требования Украины отменить призыв в КрымуПолитика 4 октября, 11:33
Около 1,2 тыс. жителей отдаленных территорий Ямала и Таймыра призовут в армию осеньюАрмия и ОПК 4 октября, 11:33
"МРСК Урала" покажет инновационные разработки на Российской энергетической неделе в МосквеНовости партнеров 4 октября, 11:29
УЕФА открыл дело по поводу расизма на матче юношеской ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль"Спорт 4 октября, 11:28
Алекперов не считает выступление "Спартака" в текущем сезоне РФПЛ неудачнымСпорт 4 октября, 11:28
Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты в совместном с РФ фондеЭкономика и бизнес 4 октября, 11:20
"СМИротворец" представили "Всей России - 2017"Новости партнеров 4 октября, 11:19
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИОбщество 4 октября, 11:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление московского "Спартака" в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 нельзя назвать неудачным, невозможно каждый год выигрывать золото. Такое мнение ТАСС высказал президент генерального спонсора клуба ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов в кулуарах Российской энергетической недели.
"Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть - менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать", - сказал Алекперов.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице после 12 туров, отставая на 11 очков от лидера - санкт- петербургского "Зенита".
В двух турах группового этапа Лиги чемпионов красно- белые набрали два очка, сыграв вничью со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1).
"Я болельщик "Спартака" и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф", - сказал Алекперов.