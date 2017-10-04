Хачанов и Кузнецова выступят на теннисном Кубке Хопмана

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Карен Хачанов и Светлана Кузнецова представят сборную России на Кубке Хопмана в австралийском Перте. Об этом сообщает пресс-служба теннисного турнира.

Россияне выступят в группе B с командами Швейцарии (Роджер Федерер, Белинда Бенчич), США (Джек Сок, Коко Вандевеге), Японии (Юити Сугита, Наоми Осака).

В группе A сыграют сборные Германии (Александр Зверев, Ангелик Кербер), Канады (Вашек Поспишил, Эжени Бушар), Бельгии (Давид Гоффен, Элиз Мертенс), Австралии (Танаси Коккинакис, Дарья Гаврилова).

Турнир пройдет с 30 декабря по 6 января.