Хачанов и Кузнецова выступят на теннисном Кубке Хопмана

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Карен Хачанов и Светлана Кузнецова представят сборную России на Кубке Хопмана в австралийском Перте. Об этом сообщает пресс-служба теннисного турнира.
Россияне выступят в группе B с командами Швейцарии (Роджер Федерер, Белинда Бенчич), США (Джек Сок, Коко Вандевеге), Японии (Юити Сугита, Наоми Осака).
В группе A сыграют сборные Германии (Александр Зверев, Ангелик Кербер), Канады (Вашек Поспишил, Эжени Бушар), Бельгии (Давид Гоффен, Элиз Мертенс), Австралии (Танаси Коккинакис, Дарья Гаврилова).
Турнир пройдет с 30 декабря по 6 января.