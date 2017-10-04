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Хачанов и Кузнецова выступят на теннисном Кубке Хопмана

Спорт
4 октября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Турнир пройдет в австралийском Перте 30 декабря по 6 января

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Карен Хачанов и Светлана Кузнецова представят сборную России на Кубке Хопмана в австралийском Перте. Об этом сообщает пресс-служба теннисного турнира.

Россияне выступят в группе B с командами Швейцарии (Роджер Федерер, Белинда Бенчич), США (Джек Сок, Коко Вандевеге), Японии (Юити Сугита, Наоми Осака).

В группе A сыграют сборные Германии (Александр Зверев, Ангелик Кербер), Канады (Вашек Поспишил, Эжени Бушар), Бельгии (Давид Гоффен, Элиз Мертенс), Австралии (Танаси Коккинакис, Дарья Гаврилова).

Турнир пройдет с 30 декабря по 6 января.

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