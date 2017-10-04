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Британская теннисистка Конта считает начало сезона-2015 переломным моментом своей карьеры

Спорт
4 октября, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Спортсменка в этом году впервые выступит на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве

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Йоханна Конта

Йоханна Конта

© EFE/KIMIMASA MAYAMA

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Британская теннисистка Йоханна Конта считает, что начало сезона-2015 стало переломным моментом ее карьеры. Такое мнение теннисистка высказала пресс-службе турнира "ВТБ Кубок Кремля", в котором она впервые примет участие.

"Мне кажется, что начало сезона-2015 стало своего рода поворотной точкой, или даже, пожалуй, могу выделить матч первого круга "Ролан Гаррос" против Денисы Аллертовой, - сказала Конта. - Помню, что тогда я впервые почувствовала себя частью события, матча, и осознала, что могу сражаться здесь и сейчас. Это придало мне уверенности, тогда я поняла, что бы ни случилось в течение матча, я со всем смогу справиться, как в физическом, так и психологическом плане".

Конта занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В нынешнем сезоне 26-летняя британка выиграла турниры в Сиднее и Майами.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

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