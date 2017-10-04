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Насколько хорошо вы знаете достижения российских игроков в НХЛ

Спорт
4 октября, 13:45 UTC+3

В ночь на четверг стартует очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Проверьте, как хорошо вы знаете достижения российских хоккеистов, которые с начала 90-х занимают ведущие позиции в лиге

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" Сергей Федоров, 2015 год

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта" Сергей Федоров, 2015 год

© AP Photo/Paul Sancya

 

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