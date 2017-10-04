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Мутко: революционных решений по лимиту на легионеров в РФПЛ не будет

Спорт
4 октября, 12:11 дата обновления: 4 октября, 12:59 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, октября. /ТАСС

Вице-премьер РФ сообщил, что Российский футбольный союз думает над оптимальной схемой лимита

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Революционных решений относительно лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не будет, Российский футбольный союз (РФС) думает над оптимальной схемой. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Всегда любые изменения требуют качественного подхода, все-таки стабильность - это тоже движение вперед. Мы сегодня приняли решение, и оно приносит стабильность: все уже привыкли, видят, как надо работать в такой системе координат. Поэтому до чемпионата мира мы ничего менять не будем, революционных решений не будет", - сказал Мутко.

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Во вторник на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" президент санкт-петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко сказал, что футбол в России - национальная спортивная игра. Владимир Путин отнесся к высказыванию Фурсенко скептически, отметив, что в последнем матче Лиги Европы у "Зенита" вышло на поле восемь иностранцев.

"Надо понимать, что президент сам спортсмен, всегда готовится к совещаниям, в курсе всех дел. Он понимает, что говорит. Мы постоянно с ним обсуждаем тему защиты доморощенных игроков, улучшения качества подготовки", - рассказал Мутко.

"У него есть свой взгляд: он всегда нас "поддавливает" на тему защиты доморощенных игроков, - продолжил вице-премьер. - Но я пытаюсь объяснить, что сейчас мы в таком положении: наши клубы играют в еврокубках, должна быть конкурентная среда. Конечно, думать надо о качестве тех ребят, которых привозят".

"Зенит" привез хороших игроков, но мы видим, что в некоторых командах они совершенно другого уровня. Если в команде 25 игроков и 10-15 из них - легионеры, то в чем смысл? Поэтому мы в раздумье: сохранять эту систему и добавить некоторые требования по качеству или переходить на новую", - сказал Мутко в заключение.

Лимит на легионеров в чемпионате России

Сейчас в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее говорилось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.

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