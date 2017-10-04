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СМИ: колумбийский певец Малума запишет официальный гимн ЧМ-2018

Спорт
4 октября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ожидается, что песня будет готова к декабрю

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) связалась с колумбийским певцом Малумой на предмет написания и записи официального гимна к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает колумбийская газета As.

На предложение ФИФА певец ответил согласием. Сообщается, что 23-летний Малума уже встретился с руководителями компании Sony Music и будет работать над песней совместно с другими 24 музыкантами. Гимн ЧМ-2018, возможно, будет записан Малумой совместно в дуэте с пуэрториканским музыкантом Бэдом Банни. Ожидается, что песня будет готова к декабрю.

Малума является одним из самых популярных певцов в Латинской Америке. Он станет вторым колумбийцем после певицы Шакиры, который запишет гимн к чемпионату мира. Видеоклип Малумы и Шакиры на песню Chantaje набрал на Youtube более 1,8 млрд просмотров, а дуэт с Рики Мартином (Vente Pa' Ca) - более 1,2 млрд. Клип колумбийца на песню Felices los 4, выпущенный в апреле 2017 года, также имеет больше миллиарда просмотров на Youtube.

Малума известен своими хорошими отношениями со многими латиноамериканскими футболистами. Его поклонниками являются бразилец Неймар (ПСЖ), уругваец Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси (оба - "Барселона"). Аргентинец Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", который попал в ДТП в Амстердаме на прошлой неделе и сломал ребро, ехал на такси в аэропорт с концерта Малумы.

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