УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен

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МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает болельщикам "Спартака" находиться на любой из трибун во время выездного матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Севильи", который пройдет 1 ноября. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УЕФА.
"Цель решения дисциплинарного органа УЕФА заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков "Спартака" на матче. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы таким болельщикам, если они будут выявлены, не разрешался доступ на стадион", - заявили в пресс-службе УЕФА.
На вопрос ТАСС, будут ли при проходе на стадион "Рамон Санчес Писхуан" проверяться паспорта болельщиков, в пресс-службе "Севильи" ответили, что в настоящий момент никакой информации по этому поводу у клуба нет.
Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье и оштрафовать "Спартак" на €60 тыс. из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором", который прошел в Словении 13 сентября (1:1). Во время первого тайма игры на секторе стадиона "Людски Врт", где располагались болельщики "Спартака", было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.