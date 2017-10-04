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Главный тренер "Йокерита" Ялонен в следующем сезоне возглавит сборную Финляндии по хоккею

Спорт
4 октября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Контракт, рассчитанный на два сезона, вступит в силу 1 июня 2018 года

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Главный тренер хельсинкского "Йокерита" Юкка Ялонен

Главный тренер хельсинкского "Йокерита" Юкка Ялонен

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 4 октября. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" (Хельсинки) Юкка Ялонен возглавит сборную Финляндии со следующего сезона. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Финского хоккейного союза Харри Нуммела.

Контракт, рассчитанный на два сезона, вступит в силу 1 июня 2018 года. По завершении нынешнего сезона Ялонен покинет "Йокерит".

Ялонен уже работал в тренерском штабе сборной Финляндии. В 2010 году специалист привел финскую команду к бронзе Олимпиады, а в 2011-м - к победе на чемпионате мира. В 2016 году под руководством Ялонена молодежная сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

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