Главный тренер "Йокерита" Ялонен в следующем сезоне возглавит сборную Финляндии по хоккею

ТАСС, 4 октября. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" (Хельсинки) Юкка Ялонен возглавит сборную Финляндии со следующего сезона. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Финского хоккейного союза Харри Нуммела.

Allekirjoitimme Jukan kanssa illalla kaksi kautta kattavan valmentajasopimuksen. Jukka astuu vetovastuuseen 1.6.2018 alkaen. Tervetuloa! https://t.co/3mbxFh96Tx — Harri Nummela (@nummeha) October 4, 2017

Контракт, рассчитанный на два сезона, вступит в силу 1 июня 2018 года. По завершении нынешнего сезона Ялонен покинет "Йокерит".

Ялонен уже работал в тренерском штабе сборной Финляндии. В 2010 году специалист привел финскую команду к бронзе Олимпиады, а в 2011-м - к победе на чемпионате мира. В 2016 году под руководством Ялонена молодежная сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.