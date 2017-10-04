УЕФА: санкции за расизм могут коснуться только юношеской команды "Спартака"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Возможные санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), связанные с расистским поведением болельщиков, могут коснуться только юношеской команды московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
"Любые возможные санкции могут коснуться только юношеской команды "Спартака", - сообщили в пресс-службе.
В среду УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении московского "Спартака" в связи с расистскими оскорблениями болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА между "Спартаком" и английским "Ливерпулем" (2:1). Игра состоялась в Москве 26 сентября. Рассмотрение дела запланировано на 19 октября.