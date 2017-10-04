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УЕФА: санкции за расизм могут коснуться только юношеской команды "Спартака"

Спорт
4 октября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В среду УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении московского "Спартака" в связи с расистскими оскорблениями болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Возможные санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), связанные с расистским поведением болельщиков, могут коснуться только юношеской команды московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Любые возможные санкции могут коснуться только юношеской команды "Спартака", - сообщили в пресс-службе.

В среду УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении московского "Спартака" в связи с расистскими оскорблениями болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА между "Спартаком" и английским "Ливерпулем" (2:1). Игра состоялась в Москве 26 сентября. Рассмотрение дела запланировано на 19 октября.

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