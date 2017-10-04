Футболист Нойштедтер подтвердил, что "Спартак" летом проявлял к нему интерес

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проявлял интерес к защитнику Роману Нойштедтеру во время летнего трансферного окна, но переговоров не было. Об этом сам игрок рассказал журналистам после тренировки сборной России.

"Люди много пишут, конкретных разговоров не было, был интерес", - ответил он на соответствующий вопрос.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник с 2016 года выступает за "Фенербахче", ранее он играл за немецкий "Шальке". В прошлом сезоне игрок принял участие в 33 матчах во всех турнирах. Летом турецкие СМИ сообщали, что "Фенербахче" готов отпустить игрока в "Спартак".