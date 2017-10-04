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Футболист Нойштедтер подтвердил, что "Спартак" летом проявлял к нему интерес

Спорт
4 октября, 13:54 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, октября. /ТАСС

Защитник с 2016 года выступает за "Фенербахче", ранее он играл за немецкий "Шальке"

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Александр Демьянчук/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проявлял интерес к защитнику Роману Нойштедтеру во время летнего трансферного окна, но переговоров не было. Об этом сам игрок рассказал журналистам после тренировки сборной России.

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"Люди много пишут, конкретных разговоров не было, был интерес", - ответил он на соответствующий вопрос.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле прошлого года, и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций - 2017, но в итоговый состав не попал.

Защитник с 2016 года выступает за "Фенербахче", ранее он играл за немецкий "Шальке". В прошлом сезоне игрок принял участие в 33 матчах во всех турнирах. Летом турецкие СМИ сообщали, что "Фенербахче" готов отпустить игрока в "Спартак".

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