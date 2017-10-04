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Футболист сборной России Нойштедтер выделил нападающего Сона в составе южнокорейцев

Спорт
4 октября, 14:21 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, октября. /ТАСС

Захитник отметил прогресс команды по сравнению с прошлым годом

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выделяется в составе ближайшего соперника сборной России по футболу - команды Южной Кореи. Такое мнение высказал журналистам защитник российской сборной и турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер.

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Сборная России в понедельник начала подготовку к предстоящем контрольным играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене") и Ирана (10 октября на "Казань- Арене").

"Конечно, изменения [в тренировочном процессе по сравнению с первыми днями] были. Тем игрокам, которые играли за клубы в субботу и воскресенье, надо восстанавливаться. Сегодня уже была более серьезная нагрузка, думаю, с завтрашнего дня начнем готовиться к предстоящей игре в тактическом плане", - сказал защитник, отметив, что команда пока не разбирала ближайшего соперника.

"Маленькая" команда, быстрая и очень техничная, будет сложная игра, - поделился Нойштедтер мнением о южнокорейцах. - Знаю Сона, я играл против него в Бундеслиге, когда он выступал за "Байер", сейчас играет в английском "Тоттенхэме" и забивает. Видно, что игрок очень высокого уровня. Ему нельзя давать пространство, он очень техничен, причем рабочие обе ноги, очень шустрый, надо близко к нему стоять и атаковать, как только принимает мяч".

Нойштедтер отметил прогресс команды по сравнению с прошлым годом. "Очень хорошая атмосфера. Большая часть команды больше года вместе. Видно, что мы развиваемся, еще каждый развивается у себя в клубе. Это очень важно для всех".

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