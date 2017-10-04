ФИФА будет жестко отслеживать проявления расизма на матчах ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена жестко отслеживать любые проявления расизма и дискриминации на матчах чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по поводу расистских оскорблений со стороны болельщиков красно-белых в матче юношеской Лиги УЕФА между российским "Спартаком" и английским "Ливерпулем" (2:1).

"Мы достаточно четко высказали свою позицию - в футболе нет расизма, ФИФА серьезно относится к этим проявлениям. Важно, чтобы мы занимали единую позицию и жестко реагировали, если вдруг что-то произойдет. На Кубке конфедераций мы использовали систему, чтобы ничего такого не было. Такая программа будет работать на матчах чемпионата мира, и ФИФА будет жестко отслеживать ситуацию на стадионах", - подчеркнул Смит.

Дело по матчу юношеской Лиги УЕФА между "Спартаком" и "Ливерпулем" будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 208 года.