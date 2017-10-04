Эксперт: Александр Радулов серьезно усилит клуб НХЛ "Даллас"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий Александр Радулов станет серьезным усилением для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас". Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

В прошлом сезоне Радулов выступал за "Монреаль" и в 82 матчах набрал 61 очко (20 шайб + 41 передача). О его переходе в "Даллас" было объявлено в начале июля. "Это один из самых стабильных игроков, его уровень настолько высок, что многим игрокам в своих лучших играх не достичь тех показателей, которые демонстрирует Александр. Это очень серьезное усиление для "Далласа", - отметил Дементьев.

По его мнению, нападающий Вадим Шипачев, перешедший в межсезонье из санкт-петербургского СКА в "Вегас", столкнется с определенными сложностями, учитывая, что он никогда не играл в НХЛ. "Опыт - это самое главное, что должно прийти к нему. Сложно, будучи сформировавшимся спортсменом, в серьезном игровом возрасте приезжать в другую лигу, в другую страну, где нужно знать особенности хоккея, где все совершенно по-новому - и требования тренеров, и язык. Ему будет сложно с точки зрения не хоккейной, а исключительно бытовой и организационной", - отметил Дементьев.

Бывший защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин, перешедший в "Баффало", прекрасно проявил себя в выставочных матчах, считает собеседник агентства. "Он стал действовать лучше и увереннее. В последней игре против "Питтсбурга" он забросил шайбу в присущей ему манере, почувствовал уверенность. Все понимают, что регулярный чемпионат отличается от игр предсезонных, но я считаю, что у него наилучшие перспективы проявить себя в полной мере", - сказал он.

"Ванкувер" выставил на драфт отказов Андрея Педана, защитник перешел в "Питтсбург". "Огромное удивление вызывает такое решение "Ванкувера", потому что Андрей очень серьезно готовился в предсезонных играх. То, что он не получил места в основном составе, что он проходит через драфт отказов, у меня вызвало шок и удивление. Я считаю, если он не начнет сезон в рамках НХЛ, это будет большая несправедливость по отношению к нему", - отметил он.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко ранее говорил, что был недоволен последними тремя сезонами в НХЛ. "На мой взгляд, это показывает профессионализм человека, как он относится к себе и к своей работе. Все мы прекрасно знаем, что показатели Тарасенко в последние три сезона являются выдающимися, он не просто лидер своей команды, а является одним из лидеров НХЛ. Владимир добьется выдающихся показателей в ближайшем сезоне, это великолепный человек и великолепный спортсмен", - сказал Дементьев.