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Оздоев: Кокорин не сильно изменился, он всегда был хорошим футболистом

Спорт
4 октября, 14:48 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, октября. /ТАСС

Полузащитник рассказал, что разбор предстоящего соперника национальной команды пройдет в ближайшие дни

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Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

© Петр Ковалев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин всегда был сильным футболистом, по его работе на тренировках нельзя сказать, что он сильно изменился. Такое мнение высказал журналистам партнер Кокорина по сборной России, полузащитник казанского "Рубина" Магомед Оздоев.

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"Думаю, не особенно [Кокорин изменился], - ответил он на соответствующий вопрос. - Я всегда знал, что Саша - сильный футболист, который показывает 'класс'".

Сборная России в понедельник начала подготовку к предстоящем контрольным играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене") и Ирана (10 октября на "Казань- Арене"). "Хорошо поработали, думаю, тренерский штаб остался доволен, сегодня был самый насыщенный день, нагрузочный день, - рассказал Оздоев о тренировке в среду. - Сложно выделить самое тяжелое в тренировке, в целом, она прошла интенсивно, было много игровых упражнений".

"Для нас тренировочный процесс всегда составлен на основе того, как мы себя чувствуем. Так что нет ничего удивительного в тех тестах, которые мы сегодня делали, - у нас уже проходили подобные", - отметил он.

Полузащитник рассказал, что разбор предстоящего соперника пройдет в ближайшие дни. "Как Черчесов "подводит" команду к матчу? Как всегда, нужна только победа, и больше ничего", - также сказал он.

В среду расположение сборной посетил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. "Мы всегда рады видеть его", - признался Оздоев.

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