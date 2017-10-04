Олимпийский чемпион Протопопов рассказал, что будет хранить прах Белоусовой до конца жизни

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МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов будет до конца жизни хранить прах своей жены Людмилы Белоусовой, в паре с которой он завоевал главные спортивные награды. Об этом Протопопов рассказал ТАСС.
Белоусова скончалась 26 сентября после продолжительной болезни в возрасте 81 года. Она была кремирована в швейцарском Туне, расположенном неподалеку от Гриндельвальда, в котором пара прожила вместе без малого 40 лет. "Я сделал все то, что нужно было. Ее прах я буду хранить всю жизнь, он у меня дома", - сказал Протопопов.
Белоусова и Протопопов даже в преклонном возрасте не переставали выходить на лед. В 2015 году они выступили на "Вечере чемпионов", который был организован в США Гарвардским университетом.
"Это трудно объяснить, - поделился Протопопов своими переживаниями. - Я берегу себя, но мне 85 лет, что тут можно сделать? Можно было кататься и прекрасно выступать, а так, за три недели и "привет с кисточкой". Всего рассказывать не буду, это очень длинная сага".
Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. После завершения спортивной карьеры продолжила выступать вместе с Протопоповым в Ленинградском балете на льду. В 1979 году после зарубежных гастролей фигуристы остались жить в Швейцарии.
Помимо завоевания двух титулов олимпийских чемпионов (1964, 1968), Белоусова и Протопопов также стали четырехкратными чемпионами мира (1965, 1966, 1967, 1968).