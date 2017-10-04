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ФИФА: никаких рисков срыва сроков строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нет

Спорт
4 октября, 15:08 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 4, октября. /ТАСС

По словам директора департамента ФИФА по проведению соревнований Колина Смита., сразу по окончании строительства начнутся работы по установке временных сооружений, необходимых для проведения турнира

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Стадион "Калининград"

Стадион "Калининград"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Никаких рисков относительно задержек при строительстве стадиона "Калининград", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, нет.

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Об этом журналистам сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Вместимость стадиона в Калининграде составит 35 тыс. зрителей. Арена примет четыре матча чемпионата мира. Завершение строительства стадиона запланировано на конец 2017 года.

"Мы видим, что работы на стадионе идут в хорошем темпе, нам сказали, что нет никаких рисков по срывам сроков. Окончание строительства намечено на конец года", - сказал Смит.

"Этот визит для нас очень важен, поскольку с организаторами мы принимаем важные решения для осуществления тонкой настройки жизнедеятельности стадиона. Мы основное внимание уделяем стадионам, но важна не только арена. Важно объединить все системы, чтобы гости смогли полностью насладиться событием", - отметил представитель ФИФА.

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По его словам, сразу по окончании строительства начнутся работы по установке временных сооружений, необходимых для проведения турнира. "Что касается стадиона и территории вокруг него, как только будет завершено строительство, мы займемся установкой временных сооружений. Это объекты для прессы, телевизионных вещателей и гостей", - сказал Смит.

Помимо Калининграда, матчи мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.

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