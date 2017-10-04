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Рольбинов: стадиону "Калининград" нужны вложения до тех пор, пока он станет самоокупаемым

Спорт
4 октября, 15:19 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 4, октября. /ТАСС

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой проработать возможности просубсидировать правительством расходы на содержание стадиона

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Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов

Врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Стадиону "Калининград", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, требуются дополнительные вложения на содержание до тех пор, пока он не выйдет на самоокупаемость. Об этом журналистам сообщил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

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Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проработать возможности просубсидировать правительством расходы на содержание стадиона, пока у региона нет своей команды, выступающей в высшей лиге чемпионата России.

"Вопрос не в том, что бизнес-идей нет, их много, но стадион требует постоянного внимания, и расходы на его содержание серьезные. Для организации дополнительных мероприятий нужны средства. Слова губернатора заключаются в том, чтобы предусмотреть финансирование стадиона до того времени, пока он выйдет на самоокупаемость. Надеюсь, что решение будет положительное", - сказал Рольбинов.

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В среду в Калининграде проходит инспекционный визит представителей Международной федерации футбола (ФИФА). "Для нас это важное и ответственное мероприятие. Сделали много работы, еще предстоит рывок, коллеги высказали требования, с которыми мы справимся. Работы выполняются в намеченные нами сроки", - отметил врио заместителя председателя областного правительства.

Вместимость стадиона в Калининграде составит 35 тысяч зрителей. Арена примет четыре матча чемпионата мира. Завершение строительства стадиона запланировано на конец 2017 года.

Помимо Калининграда, матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.

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