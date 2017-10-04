Пике назвал ложью информацию о конфликте Рамосом из-за референдума в Каталонии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Барселона" и сборной Испании Жерар Пике назвал ложью сообщения, которые появились в СМИ, о его конфликте с капитаном национальной команды и защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом на почве референдума в Каталонии. Его слова приводит испанская газета Mundo Deportivo.

Пике ранее неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. В понедельник болельщики сборной освистали защитника во время тренировки команды, также фанаты вывесили баннеры, в которых призывали футболиста покинуть национальную команду. Из-за этого тренировка была прекращена через 23 минуты после начала. Издание AS сообщало, что между Пике и Рамосом произошел конфликт из-за сложившейся ситуации вокруг референдума в Каталонии.

"Очень много лжи и разговоров обо мне и Рамосе, но мы очень близки и очень хорошо ладим, - заявил Пике на пресс- конференции. - Давайте прекратим эти спекуляции, между нами нет никакого конфликта". Также защитник добавил, что в данный момент для сборной важно сконцентрироваться на предстоящей игре отбора ЧМ-2018 против команды Албании, которая пройдет в пятницу. "Мы упорно работали в течение года, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира, и продолжим это делать", - заверил он.

Также Пике объяснил, что он не выражал свою поддержку сторонникам или противникам идеи независимости Каталонии от Испании. "Я считают, что люди должны иметь возможность голосовать: голосовать за, голосовать против или испортить бюллетень. Я верю, что Каталония должна иметь право голосовать за свое будущее и уважаю тех, кто думает иначе. Мы должны уважать друг друга и вести диалог, мы должны попытаться понять друг друга", - объяснил свою позицию игрок "Барселоны".

Пике также прокомментировал свист болельщиков в его сторону во время тренировки сборной. "Не очень приятно, когда тебя оскорбляют, но это вызов для меня, и я хочу с ним справиться. Я рассматривал вариант завершения карьеры в сборной, так бы было проще для моих партнеров по команде, но это стало бы победой тех, кто свистел. Я играю за сборную Испании с 15 лет, это моя семья, и вы не можете ставить под сомнение мою преданность сборной", - добавил он.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что около тысячи человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытались не допустить проведения референдума.