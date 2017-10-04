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Тренер: задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018

Спорт
4 октября, 15:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

На Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее Россию представит команда скипа Анны Сидоровой

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Анна Сидорова

Анна Сидорова

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Завоевание медалей на зимних Олимпийских играх 2018 года является приоритетной задачей женской сборной России по керлингу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Шулико.

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"Задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей Олимпийских игр 2018 года. Эта задача была поставлена еще четыре года назад. Когда появилась новая дисциплина в керлинге, перед нами была поставлена цель по завоеванию наград", - сказал Шулико.

"Основным этапом подготовки к Олимпиаде-2018 будет чемпионат Европы, который пройдет в ноябре. Попадание в плей-офф на данном турнире является одной из задач для олимпийской сборной. В случае ее невыполнения в декабре будет дополнительный отбор за право поехать в Пхенчхан. Это является дополнительным стимулирующим фактором для того, чтобы спортсменки не снижали уровень подготовки к главному турниру в феврале", - добавил главный тренер.

На Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, которая решением исполкома Федерации керлинга России получила приоритетное право участия в Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

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