Тренер: задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Завоевание медалей на зимних Олимпийских играх 2018 года является приоритетной задачей женской сборной России по керлингу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Шулико.

"Задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей Олимпийских игр 2018 года. Эта задача была поставлена еще четыре года назад. Когда появилась новая дисциплина в керлинге, перед нами была поставлена цель по завоеванию наград", - сказал Шулико.

"Основным этапом подготовки к Олимпиаде-2018 будет чемпионат Европы, который пройдет в ноябре. Попадание в плей-офф на данном турнире является одной из задач для олимпийской сборной. В случае ее невыполнения в декабре будет дополнительный отбор за право поехать в Пхенчхан. Это является дополнительным стимулирующим фактором для того, чтобы спортсменки не снижали уровень подготовки к главному турниру в феврале", - добавил главный тренер.

На Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, которая решением исполкома Федерации керлинга России получила приоритетное право участия в Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.