ФИФА в ближайшие недели рассмотрит вопрос переноса медиа-центра на арене "Санкт-Петербург"

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КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшие недели обсудит с представителями оргкомитета "Россия-2018", руководством стадиона "Санкт-Петербург" и правительством города возможность переноса медиа-центра для СМИ во время чемпионата мира 2018 года в другое место. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.
Ранее гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что медиа-центр, располагающийся в месте, куда должно выкатываться поле стадиона "Санкт-Петербург", может быть перенесен в другое место.
"На данный момент нет окончательного решения относительно того, будет ли перенесен медиа-центр и куда. В ближайшие недели мы встретимся с представителями оргкомитета, города и руководства стадиона и обсудим все возможные решения. Для ФИФА важно, чтобы на матчах чемпионата мира был качественный газон. Если перенос медиа-центра требуется для того, чтобы поле было хорошего качества, то это произойдет", - сказали в пресс-службе.
Стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове начали возводить в 2007 году. Сметная стоимость не раз менялась, последней официальной цифрой называлась сумма в 43 млрд рублей. Общестроительные работы были завершены на объекте в декабре 2016 года.
Весной во время матчей чемпионата России возник вопрос о плохом состоянии газона на стадионе. Перед началом Кубка конфедераций, который прошел с 17 июня по 2 июля, поле было заменено. Сейчас на стадионе проходят матчи петербургского "Зенита".