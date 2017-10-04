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Болельщики направили более 132 тыс. заявок на покупку билетов на финал ЧМ-2018

Спорт
4 октября, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По информации ФИФА, лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 132 тысяч заявок от болельщиков на приобретение билетов на финальную игру чемпионата мира 2018 года по футболу в России поступило в Международную федерацию футбола (ФИФА) при том, что вместимость стадиона "Лужники" составляет 81 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира по футболу — 2018

По информации ФИФА, лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики (70%), однако доля заявок от зарубежных болельщиков увеличилась до 30%. Всего в ФИФА поступило около 1,5 млн заявок на приобретение билетов на матчи турнира, около 90 тыс. - на матч открытия первенства.

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения четырех этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года - в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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