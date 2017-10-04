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Президент "Анжи": судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол

Спорт
4 октября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Осман Кадиев не считает целесообразным отправить жалобу в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Судейство в матче 12-го тура чемпионата России между "Анжи" и санкт-петербургским "Зенитом" было предвзятым, работа арбитров в пользу ведущих клубов губит футбол в стране. Такое мнение ТАСС высказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев.

Матч "Анжи" - "Зенит" прошел в Каспийске 1 октября и завершился вничью - 2:2. Судья матча Алексей Матюнин показал в этой игре шесть желтых карточек, по три игрокам каждой команды. Во вторник в интернете появилось видео, где Кадиев в перерыве игры обвиняет арбитра в том, что тот "убивает команду".

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"Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду ["Анжи"]? Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды", - сказал Кадиев.

"Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, дает понять: "Ребята, я сужу в пользу "Зенита". А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей", - сказал президент "Анжи".

"За что Матюнин показал желтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве - его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова - судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже желтой карточки, хотя это удаление", - прокомментировал спорные эпизоды Кадиев.

"Глас вопиющего в пустыне"

23 сентября в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" - "Анжи" (2:2) арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота дагестанского клуба. "Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со "Спартаком"? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с ЦСКА ("Анжи" проиграл со счетом 1:3 - прим. ТАСС) в Махачкале, пенальти нам не дали, штрафной на Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол", - сказал Кадиев.

"Мы дома проиграли "Краснодару", "Рубину" в гостях, хорошая игра была с "Тосно", но там ребята недоглядели и получилась ничья - так вот после этих матчей никто не кричал, потому что все было нормально, никаких проблем", - резюмировал Кадиев.

Кадиев не считает целесообразным отправить жалобу в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). "Я не вижу смысла обращаться наверх, потому что тогда будут судить еще хуже. Есть выражение "глас вопиющего в пустыне" - оно описывает, что происходит. Почему-то руководству судейского комитета не до футбола, наверное, занимаются реорганизацией, но нужно улучшать качество судейства", - сказал президент "Анжи".

"Можно открыть курсы, приглашать лучших судей ФИФА, чтобы они проводили семинары, увеличить судьям зарплаты или просто чаще их менять", - отметил собеседник ТАСС.

"Анжи" занимает последнее 16-е место после 12 туров чемпионата России сезона-2017/18, набрав девять очков.

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