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КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 140 тыс. рублей по итогам матча с "Уралом"

Спорт
4 октября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Также по итогам 12-го тура менее значительные штрафы получили "Динамо", ЦСКА, "Анжи", "Рубин" и "Амкар"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 60 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники и на 80 тыс. за скандирование нецензурной лексики во время матча 12-го тура чемпионата страны с "Уралом". Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц по итогам заседания комитета, прошедшего в среду в Доме футбола в Москве.

Встреча, завершившаяся победой "Спартака" со счетом 2:0, прошла на стадионе "Открытие-Арена" в Москве 30 сентября.

"Динамо" оштрафовано на 10 тыс. рублей за использование болельщиками дымовой шашки в матче с "Локомотивом" (0:3). ЦСКА по итогам матча с "Уфой" (0:0) - на 20 тыс. за выход на футбольное поле главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. "Анжи" по итогам матча с "Зенитом" (2:2) - на 20 тыс. за бросание посторонних предметов на поле и на 10 тыс. - за скандирование нецензурной лексики.

Кроме того, клубы "Рубин" и "Амкар" оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый за скандирование болельщиками нецензурной лексики.

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