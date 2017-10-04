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Президент ФК "Анжи" надеется на увеличение финансирования клуба после смены главы региона

Спорт
4 октября, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова

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Президент "Анжи" Осман Кадиев

Президент "Анжи" Осман Кадиев

© Сергей Расулов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент "Анжи" Осман Кадиев рассчитывает, что смена главы Дагестана положительно скажется на финансовой ситуации махачкалинского футбольного клуба. Об этом Кадиев заявил ТАСС.

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Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова. Исполняющим обязанности главы республики был назначен Владимир Васильев.

На вопрос, может ли смена главы Дагестана сказаться на финансировании "Анжи", Кадиев ответил: "Надеюсь, что скажется положительно. Я с Васильевым еще не общался, но надеюсь с ним встретиться. "Анжи" это бренд Дагестана, это его спортивное лицо. Надеюсь, что будет помощь, хотя бы поддержка детско-юношеского футбола и академии" - сказал Кадиев.

"Анжи" занимает последнее 16-е место после 12 туров чемпионата России сезона-2017/18, набрав девять очков.

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