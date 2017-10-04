Президент ФК "Анжи" надеется на увеличение финансирования клуба после смены главы региона

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент "Анжи" Осман Кадиев рассчитывает, что смена главы Дагестана положительно скажется на финансовой ситуации махачкалинского футбольного клуба. Об этом Кадиев заявил ТАСС.
Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова. Исполняющим обязанности главы республики был назначен Владимир Васильев.
На вопрос, может ли смена главы Дагестана сказаться на финансировании "Анжи", Кадиев ответил: "Надеюсь, что скажется положительно. Я с Васильевым еще не общался, но надеюсь с ним встретиться. "Анжи" это бренд Дагестана, это его спортивное лицо. Надеюсь, что будет помощь, хотя бы поддержка детско-юношеского футбола и академии" - сказал Кадиев.
"Анжи" занимает последнее 16-е место после 12 туров чемпионата России сезона-2017/18, набрав девять очков.