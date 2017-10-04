Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фурсенко: все стадионы РФПЛ должны быть в равных условиях в вопросе видеоповторов

Спорт
4 октября, 17:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Во вторник правление РФПЛ поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Все стадионы клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) должны иметь систему видеоповторов для ее внедрения. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко.

Смотрите также

Спортивный директор "Ювентуса" дисквалифицирован за критику системы видеоповторов

Правление РФПЛ выступило за введение системы видеоповторов в чемпионате России

Во вторник правление РФПЛ поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги.

"Если говорить о нашем стадионе, то мы уже имеем систему видеоповторов, которая готова к использованию и была опробована во время Кубка конфедераций. Российский футбольный союз (РФС) должен принять решение об окончательном внедрении системы в чемпионат России. Думаю, что это может произойти не раньше следующего сезона. Для принятия такого решения нужно, чтобы все стадионы клубов лиги были оснащены данными системами и находились в равных условиях", - сказал Фурсенко.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.

Как ранее ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоповторов на одном стадионе составит 200 тысяч евро, а аренда оборудования - 100 тысяч евро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Гендиректор ОЗХО: зарин применялся в Хан-Шейхуне за пять дней до авиаудара
5
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама