Фурсенко: все стадионы РФПЛ должны быть в равных условиях в вопросе видеоповторов

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Фурсенко: все стадионы РФПЛ должны быть в равных условиях в вопросе видеоповторовСпорт 4 октября, 17:15
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МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Все стадионы клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) должны иметь систему видеоповторов для ее внедрения. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко.
Во вторник правление РФПЛ поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги.
"Если говорить о нашем стадионе, то мы уже имеем систему видеоповторов, которая готова к использованию и была опробована во время Кубка конфедераций. Российский футбольный союз (РФС) должен принять решение об окончательном внедрении системы в чемпионат России. Думаю, что это может произойти не раньше следующего сезона. Для принятия такого решения нужно, чтобы все стадионы клубов лиги были оснащены данными системами и находились в равных условиях", - сказал Фурсенко.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.
Как ранее ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоповторов на одном стадионе составит 200 тысяч евро, а аренда оборудования - 100 тысяч евро.