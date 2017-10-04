Генсек ФИФА Самура посетит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура примет участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель дирекции по подготовке и проведению ВФМС Ксения Разуваева.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

"Самура приглашена в качестве гостя. Одним из направлений у нас является тема экологии и здоровья, она будет выступать в качестве спикера. Кроме того, у нас довольно широкая программа в преддверии чемпионата мира по футболу, запланировано большое количество матчей с участием международных команд", - сказала Разуваева.

Креативный продюсер ВФМС Илья Бачурин сообщил, что во время фестиваля будет организовано 18 площадок, предназначенных для проведения спортивных мероприятий. Состоится турнир по велогонкам, причем двухколесные средства во время соревнований будут вырабатывать энергию, которой после можно будет подзарядить гаджеты. Созданы зоны воркаута, уличного баскетбола, организованы мастер-классы игры в хоккей. На специальной площадке участники смогут сдать нормативы ГТО.

Будет и зона национальных видов спорта, причем участие можно будет принять не только в таких традиционных для России забавах, как городки и вышибалы, но и в их зарубежных аналогах. В зоне экстремальных видов спорта можно будет попробовать свои силы практически во всех современных урбанистических видах спорта. Организована и интерактивная зона компьютерного спорта.