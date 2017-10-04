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Число стипендий президента РФ спортсменам и тренерам возрастет до 3,5 тыс.

Спорт
4 октября, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В случае утверждения проекта изменения вступят в силу с 1 января 2018 года

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Число стипендий президента РФ, вручаемых спортсменам, тренерам и иным специалистам сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам этих соревнований увеличится с 3 до 3,5 тысяч. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, в проекте указа говорится, что теперь стипендию могут получать не только чемпионы Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр, но и серебряные и бронзовые призеры этих соревнований, достигшие пенсионного возраста.

В случае утверждения проекта изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

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