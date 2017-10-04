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Международная федерация баскетбола утвердила изменения в международном календаре

Спорт
4 октября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

С учетом утвержденных изменений восемь игр отбора к чемпионату мира, которые были запланированы на 23 ноября будут перенесены на 24 ноября

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) утвердила изменения в календаре матчей отбора к чемпионату мира 2019 года. Об этом сообщает пресс- служба организации.

В конце сентября FIBA и Евролига начали переговоры об изменениях в календаре.

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Ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги были назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда - на 22 и 23 февраля.

С учетом утвержденных изменений восемь игр отбора к чемпионату мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября) будут перенесены на 24 ноября, а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу, а матчи Евролиги с четверга и пятницы - на вторник (20 февраля).

Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к ЧМ, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.

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