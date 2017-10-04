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Воспитанники спортшкол Перми посетили экспозицию трофея ЧМ-2018 в рамках тура кубка мира

Спорт
4 октября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Пермь стала пятым городом в маршруте тура кубка чемпионата мира по футболу, который стартовал 9 сентября в Москве

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Воспитанники спортивных школ Перми смогли вживую увидеть главный трофей ЧМ-2018, который на два дня прибыл в город в рамках тура кубка мира. Об этом ТАСС сообщил руководитель по связям с общественностью проекта Coca-Cola Россия по подготовке к чемпионату мира по футболу Олег Пилецкий.

Пермь стала пятым городом в маршруте тура кубка чемпионата мира по футболу, который стартовал 9 сентября в Москве.

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"Пермь не является городом-организатором чемпионата мира, поэтому для жителей города это уникальная возможность увидеть трофей. Мы выделили порядка 600 мест для посещения экспозиции для спортивных и футбольных школ Перми. Мальчики и девочки смогли посмотреть на трофей, это является популяризацией спорта. Это одна из главных задач тура кубка мира, как и продвижение самого турнира", - сказал Пилецкий.

"Сегодня наш второй день в Перми. Вчера состоялась пресс-конференция, после чего трофей был выставлен в спорткомплексе имени В.П. Сухарева. Кубок мира был принят пермяками очень радушно, экспозиция вызвала большой ажиотаж. В первый день пришло около трех тысяч, второй еще не закончился, поэтому окончательное число называть рано", - также отметил Пилецкий.

С сентября по декабрь трофей посетит 15 городов, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран мира. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает в еще девяти российских городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

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