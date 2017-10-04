Бушманов: уханья болельщиков "Спартака" в матче с юношеской командой "Ливерпуля" не было

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проявлений дискриминации по расовому признаку в матче второго тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА между российским "Спартаком" и английским "Ливерпулем" не было. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, присутствовавший на игре.
В среду Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по поводу расистских выкриков болельщиков "Спартака" во время игры с юношеской командой "Ливерпуля" (2:1), которая состоялась 26 сентября в Москве.
"Да, я был на этом матче, - сказал Бушманов. - Честно говоря, я ничего не слышал. Уханья не было".
Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА рассмотрит данное дело 19 октября. В этот же день комитет даст оценку использованию болельщиками "Спартака" пиротехнических средств и появлению на фанатской трибуне красно-белых несогласованного баннера на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), который также состоялся в Москве 26 сентября.