Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран 10 ноября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Матч отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала, результат которого был аннулирован из-за влияния судьи на итог встречи, будет переигран 10 ноября в Полокване (ЮАР). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

Встреча третьего отборочного раунда ЧМ-2018 в африканской зоне состоялась 12 ноября 2016 года в Полокване и завершилась победой хозяев (2:1). ФИФА вынесла решение о переигровке матча в начале сентября. В марте этого года ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за "влияние на результат игры".

Судья назначил в первом тайме пенальти в ворота сборной Сенегала за игру рукой, которой не было. Южноафриканцы реализовали 11-метровый удар.

После четырех туров в отборочной группе D лидирует сборная Буркина-Фасо (четыре матча, 6 очков), далее следуют команды Кабо-Верде (четыре матча, 6 очков), Сенегала (три матча, 5 очков) и ЮАР (три матча, одно очко). На чемпионат мира выходит команда, занявшая первое место в группе по итогам шести туров.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.