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Симонян считает, что есть необходимость в введении видеоповторов в РФПЛ

Спорт
4 октября, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По мнению вице-президента РФС, видеоповторы незначительно повлияют на динамику матчей

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Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Введение видеоповторов в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) пойдет на пользу, так как поможет судьям принимать справедливые решения в спорных моментах. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

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Правление РФПЛ выступило за введение системы видеоповторов в чемпионате России

В среду правление РФПЛ выступило за введение системы видеоассистентов рефери в чемпионате лиги. "Игры показывают, что есть необходимость выносить решения по спорным моментам таким образом. Да, это немалые финансовые вложения, но цель оправдывает средства", - сказал Симонян.

Он привел в пример матч ЦСКА и "Ахмата" (27 сентября 0:1), когда во время голевой атаки грозненской команды мяч ушел за лицевую линию. "Судья находился в поле и был не в состоянии видеть, ушел ли мяч. Было сложно и боковому судье, а видеоповтор бы показал, как было на самом деле", - отметил Симонян.

По мнению вице-президента РФС, видеоповторы незначительно повлияют на динамику матчей. "На Кубке конфедераций, за исключением некоторых случаев, на просмотр видеоповтора и вынесение последующего решения не уходило много времени", - сказал он.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.

Как ранее сообщил ТАСС президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоповторов на одном стадионе составит 200 тысяч евро, а аренда оборудования - 100 тысяч евро.

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