Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблем

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Введение системы видеоассистентов рефери (VAR) на матчах чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет способствовать появлению некоторых проблем, связанных с подготовкой арбитров. Об этом ТАСС рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

В среду правление РФПЛ выступило за введение системы видеоассистентов рефери в чемпионате лиги.

"Идея хорошая, но задача - не только принять ее на правлении лиги, а еще и понять, как это реализовать. Я соглашаюсь с решением своего руководителя Виталия Леонтьевича Мутко, и вижу решение лиги позитивным шагом в развитии футбола в целом. Но сейчас только принята концепция, а сегодня надо, чтобы она была наполнена практическим содержанием - нужно найти необходимое количество судей, определить технологию, провести тестирование всей технологии", - сказал Будогосский.

"У нас сейчас 21 арбитр в премьер-лиге, - продолжил собеседник ТАСС. - В каждом туре чемпионата по восемь матчей, за бугор у нас сейчас уедeт шестеро судей, и в итоге арбитров останется совсем немного, а ведь кого-то из них еще нужно будет назначить резервным и найти специалистов для работы с аппаратурой [системы видеоповторов]. С этой системой должны работать только рекомендованные судьи - я не могу посадить за экран человека, который работает на матчах второго дивизиона. То есть судей [для работы с аппаратурой] надо найти, подготовить, протестировать, все с ними отрепетировать - это не так просто".

"С 1988 года у нас не было ни одного совещания судей, на котором предлагалось посмотреть, что у нас творится с судейством "внизу". У нас в 19 субъектах федерации нет ни одного рекомендованного арбитра, но кто об этом подумал? Сколько времени понадобится, чтобы подготовить этих судей? Поэтому это решение тянет за собой целый комплекс проблем, которые надо решать", - отметил руководитель судейского корпуса.

"Многие думают, что приняли решение, и все сейчас само собой пройдет, но нет. А подготовка судей премьер-лиги занимает шесть-семь лет. Поэтому не все так просто", - сказал Будогосский.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.