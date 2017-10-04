ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18

ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
Совместная пресс-конференция главы Минэнерго РФ и генсека ФСЭГ. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 4 октября, 19:09
Путин рассказал о трендах в энергетике и ответил на вопросы о политикеЭкономика и бизнес 4 октября, 19:08
Хлопонин назвал празднование 200-летия Грозного в 2018 году важным событием для РоссииОбщество 4 октября, 19:08
Симонян считает, что есть необходимость в введении видеоповторов в РФПЛСпорт 4 октября, 18:58
Что такое криоэлектронная микроскопия и почему за нее дают Нобелевскую премиюНаука 4 октября, 18:40
Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже акций ФК "Арсенал"Спорт 4 октября, 18:31
СМИ: допинг-проба "Б" испанского велогонщика Санчеса дала положительный результатСпорт 4 октября, 18:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов заключил контракт с хоккейным клубом до конца текущего сезона. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер ярославской команды Юрий Лукин.
В среду "Локомотив" объявил о подписании соглашения с 51-летним специалистом, который сменил на этом посту Алексея Кудашова.
"Контракт с Квартальновым заключен до конца этого сезона, - сказал Лукин. - Что касается продления соглашения, то я это не комментирую".
Ранее Квартальнов возглавлял ЦСКА, который стал чемпионом России (2015) и выходил в финал Кубка Гагарина в 2016 году.
В качестве главного тренера ярославцев Квартальнов дебютирует в матче Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо", который пройдет 4 октября в Москве (начало - в 19:30 мск).