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ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18

Спорт
4 октября, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ранее специалист возглавлял ЦСКА, который стал чемпионом России (2015) и выходил в финал Кубка Гагарина в 2016 году

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Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов заключил контракт с хоккейным клубом до конца текущего сезона. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер ярославской команды Юрий Лукин.

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В среду "Локомотив" объявил о подписании соглашения с 51-летним специалистом, который сменил на этом посту Алексея Кудашова.

"Контракт с Квартальновым заключен до конца этого сезона, - сказал Лукин. - Что касается продления соглашения, то я это не комментирую".

Ранее Квартальнов возглавлял ЦСКА, который стал чемпионом России (2015) и выходил в финал Кубка Гагарина в 2016 году.

В качестве главного тренера ярославцев Квартальнов дебютирует в матче Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо", который пройдет 4 октября в Москве (начало - в 19:30 мск).

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