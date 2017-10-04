ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов заключил контракт с хоккейным клубом до конца текущего сезона. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер ярославской команды Юрий Лукин.

В среду "Локомотив" объявил о подписании соглашения с 51-летним специалистом, который сменил на этом посту Алексея Кудашова.

"Контракт с Квартальновым заключен до конца этого сезона, - сказал Лукин. - Что касается продления соглашения, то я это не комментирую".

Ранее Квартальнов возглавлял ЦСКА, который стал чемпионом России (2015) и выходил в финал Кубка Гагарина в 2016 году.

В качестве главного тренера ярославцев Квартальнов дебютирует в матче Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо", который пройдет 4 октября в Москве (начало - в 19:30 мск).