Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФА

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Острая критика клубов в арбитров судей является грубым нарушением судейской конвенции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

В среду президент "Анжи" Осман Кадиев выразил крайнее недовольство работой арбитра Алексея Матюнина на матче 12-го тура чемпионата России между махачкалинской командой и "Зенитом" (2:2). Игра состоялась в Махачкале 1 октября. По мнению Кадиева, жаловаться на действия рефери в РФС "Анжи" не стоит, поскольку из-за этого "судить будут еще хуже".

"Если я буду комментировать все, что говорят некоторые руководители клубов, мне некогда будет работать, - сказал Будогосский. - Пусть они говорят то, что считают нужным. У меня есть информация, которой я пользуюсь, есть решения официальных судейских органов, конвенция УЕФА по судейству. И человек, который высказывает подобное, должен понимать, что он грубейшим образом нарушает конвенцию УЕФА, по которой футбольные клубы не имеют никакого права любым образом вмешиваться в работу судейских структур".

"Повторюсь, любым образом, - продолжил он. - Каждый должен заниматься своим делом. Не Матюнин нарушает какие-то условия и ошибается в этом случае, а тот, кто говорит об этом. Потому что Россия вошла в конвенцию УЕФА и получает деньги на подготовку судей".