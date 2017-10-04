СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли (9-я минута), Илья Ковальчук (12, 30, 55), Александр Барабанов (14) и Никита Гусев (27). У проигравших отличился Теему Хартикайнен (45).
СКА одержал 18-ю победу подряд в КХЛ, что является повторением рекорда, который установил омский "Авангард" в сезоне-2010/11.
В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует, набрав в 18 матчах 51 очко. "Салават Юлаев" в Восточной конференции идет седьмым (27 очков после 17 игр).
В следующем матче СКА примет "Сибирь", "Салават Юлаев" также дома сыграет с "Авангардом". Обе встречи пройдут 6 октября.