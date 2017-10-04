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Касаткина обыграла Радваньскую и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Китае

Спорт
4 октября, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу 20-летней россиянки

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над Агнешкой Радваньской из Польши в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

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Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу 20-летней россиянки.

Теннисистки впервые в карьере играли друг с другом. Радваньская, которая была "посеяна" на соревнованиях под 11-м номером, является двукратной чемпионкой турнира в Пекине (2011, 2016).

В четвертьфинале Касаткина сыграет со второй "ракеткой" мира румынкой Симоной Халеп, которая в матче третьего круга обыграла россиянку Марию Шарапову.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.

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