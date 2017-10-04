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Россия передала Совету Европы грамоту о ратификации конвенции по безопасности на стадионах

Спорт
4 октября, 20:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, октября. /ТАСС

Договоренности предусматривают более полное информирование, обмен данными и опытом между полицейскими силами

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ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Россия передала в Совет Европы (СЕ) грамоту о ратификации европейской Конвенции по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время футбольных матчей и иных спортивных мероприятий на стадионах. Как сообщили в четверг в штаб-квартире международной организации в Страсбурге, Россия стала четвертой страной, ратифицировавшей соглашение.

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По словам официального представителя службы коммуникаций СЕ Татьяны Баевой, это одна из самых "молодых" конвенций Совета Европы. Она была разработана в качестве нового международного договора, призванного содействовать обеспечению безопасности спортивных мероприятиях и совершенствовать международное сотрудничество правоохранительных служб.

Договоренности предусматривают более полное информирование, обмен данными и опытом между полицейскими силами. Другой ключевой целью соглашения является вовлечение полиции и местных властей в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства. Кроме того, предусматривается ряд предупредительных мер и наказание за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление, или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия.

Задача мониторинга применения Конвенции и оценка мер безопасности до и после крупных международных турниров (чемпионат мира, чемпионат Европы) возложена на комитет экспертов. В его работе участвуют ФИФА, УЕФА, Европейская ассоциация профессиональных футбольных лиг, Организация футбольных болельщиков Европы, Интерпол и Евросоюз.

Конвенция, которая была открыта для подписания в июле минувшего года, вступит в силу 1 ноября. Наряду с Россией документ ранее ратифицировали Франция, Польша и Монако.

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