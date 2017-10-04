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Повышенное содержание вредоносных бактерий обнаружено в водном объекте ОИ-2020

Спорт
4 октября, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Отмечается, что содержание кишечной палочки в водоеме, где пройдут соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде, превышает норму в 7-20 раз

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио объявили, что на одном из водных объектов соревнований было обнаружено повышенное содержание вредоносных бактерий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что содержание кишечной палочки в водоеме, где пройдут соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде, превышает норму в 7-20 раз. Организаторы обещают улучшить качество воды для обеспечения безопасности спортсменов, в том числе путем установки подводных экранов.

Причиной такого явления организаторы назвали дожди, которые сильно влияют на изменение качества воды. Было объявлено, что будет рассмотрена возможность изменения даты и времени проведения соревнований в зависимости от погодных условий.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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