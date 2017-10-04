Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оценочная комиссия FIBA посетила Санкт-Петербург

Спорт
4 октября, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В настоящее время комиссия FIBA совершает рабочие визиты в города, которые претендуют на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) с рабочим визитом посетила Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Смотрите также

FIBA: Кириленко делает правильные шаги в развитии баскетбола

FIBA: казанский "Баскет-Холл" подходит для проведения предварительных матчей КМ-2023

Комиссия FIBA проверит готовность России к проведению КМ-2023 на следующей неделе

В настоящее время комиссия FIBA совершает рабочие визиты в города, которые претендуют на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года. Комиссия, в которую входят Хамане Нианг, Инго Вайс и Любомир Котлеба, посетили "Сибур- Арену", два отеля, которые планируется использовать для приема гостей во время турнира, а также спортивный комплекс "Юбилейный". Отмечается, что члены комиссии остались довольны увиденным.

Ранее комиссия FIBA посетила Казань, 5 октября она отправится в Пермь. Помимо России, на проведение турнира претендует Турция, совместные заявки подали Япония, Индонезия и Филиппины, а также Уругвай и Аргентина.

Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. В 2019 году турнир состоится в Китае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
СМИ: курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Сирии
3
Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройств
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама