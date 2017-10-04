Оценочная комиссия FIBA посетила Санкт-Петербург

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) с рабочим визитом посетила Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
В настоящее время комиссия FIBA совершает рабочие визиты в города, которые претендуют на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года. Комиссия, в которую входят Хамане Нианг, Инго Вайс и Любомир Котлеба, посетили "Сибур- Арену", два отеля, которые планируется использовать для приема гостей во время турнира, а также спортивный комплекс "Юбилейный". Отмечается, что члены комиссии остались довольны увиденным.
Ранее комиссия FIBA посетила Казань, 5 октября она отправится в Пермь. Помимо России, на проведение турнира претендует Турция, совместные заявки подали Япония, Индонезия и Филиппины, а также Уругвай и Аргентина.
Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. В 2019 году турнир состоится в Китае.