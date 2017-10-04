Каррера: все неудачи "Спартака" связаны с потерей концентрации

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Все неудачи московского футбольного клуба "Спартак" в нынешнем сезоне связаны с потерей концентрации. Об этом заявил главный тренер команды Массимо Каррера, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал ITASportPress.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает шестое место, набрав в 12 матчах 17 очков.

"В этой ситуации виноваты только мы, все неудачи "Спартака" связаны с потерей концентрации, - сказал Каррера. - В футболе подобные вещи наказываются. Конечно, вопрос о мотивации имеет место быть, сложно сохранить тот же настрой, что был в прошлом сезоне. Сейчас мы испытываем больше давления, и настало время доказать, что мы одна команда".

В следующем туре "Спартак" 13 октября на выезде сыграет с грозненском "Ахматом".