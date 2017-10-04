Гандболисты "Чеховских медведей" проиграли "Спортингу" в матче Лиги чемпионов

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ТАСС, 4 октября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл португальскому "Спортингу" со счетом 28:31 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Московской области проиграл четыре матча подряд и без набранных очков располагается на последнем месте в группе D. "Спортинг" с четырьмя баллами находится на четвертой строчке из шести команд.
В следующем туре "Чеховские медведи" 14 октября примут македонский "Металлург", "Спортинг" 15 октября также дома сыграет с французским "Монпелье".