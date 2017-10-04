Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гандболисты "Чеховских медведей" проиграли "Спортингу" в матче Лиги чемпионов

Спорт
4 октября, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Российский клуб проиграл четыре встречи и занимает последнее место в группе D

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 октября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл португальскому "Спортингу" со счетом 28:31 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Московской области проиграл четыре матча подряд и без набранных очков располагается на последнем месте в группе D. "Спортинг" с четырьмя баллами находится на четвертой строчке из шести команд.

В следующем туре "Чеховские медведи" 14 октября примут македонский "Металлург", "Спортинг" 15 октября также дома сыграет с французским "Монпелье".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Миклушевский: новая экономика и борьба со стихией
2
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
В Киеве задержан журналист телеканала НТВ
5
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
6
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама