Гандболисты "Чеховских медведей" проиграли "Спортингу" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 4 октября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл португальскому "Спортингу" со счетом 28:31 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Московской области проиграл четыре матча подряд и без набранных очков располагается на последнем месте в группе D. "Спортинг" с четырьмя баллами находится на четвертой строчке из шести команд.

В следующем туре "Чеховские медведи" 14 октября примут македонский "Металлург", "Спортинг" 15 октября также дома сыграет с французским "Монпелье".