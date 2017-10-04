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Козун: Квартальнов сразу начал заряжать хоккеистов "Локомотива" позитивной энергией

Спорт
4 октября, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Дмитрий Квартальнов сменил на посту главного тренера ярославского клуба Алексея Кудашова, отправленного в отставку во вторник

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Новый главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Дмитрий Квартальнов с первых минут пребывания в команде начал заряжать игроков позитивной энергией. Такое мнение журналистам высказал нападающий ярославского клуба Брендон Козун.

Квартальнов сменил на посту главного тренера Алексея Кудашова, отправленного в отставку во вторник.

"Квартальнов с первых минут заряжает позитивной энергией. Прошел всего один день, а мы почерпнули для себя что-то новое. Пока рано говорить о чем-то большем, могу сказать только, что будем работать и стараться добиваться положительного результата", - сказал Козун.

По словам форварда, смена тренера может пойти команде на пользу. "Хоккей - это такой спорт, где отставки бывают чаще всего. С Кудашовым расстались тепло, он пожелал удачи и мы пожелали удачи в ответ", - отметил он.

В первом матче под руководством Квартальнова "Локомотив" на выезде победил "Динамо" со счетом 2:0. "Локомотив сегодня сыграл в тот хоккей, который должен показывать, а, возможно, играть и лучше. Было легкое волнение в начале встречи, но мы справились и смогли сыграть на "ноль". Эта победа, несомненно, будет отправной точкой к достижению новых высот", - подчеркнул Козун.

Смена тренера в "Локомотиве" не повлияла на настрой "Динамо", рассказал вратарь бело-голубых Иван Бочаров. "Особого настроя на матч не было. Знали, что у "Локомотива" сменился тренер, но нам было без разницы, кто тренирует команду. Получился хороший матч со множеством моментов, но, скорее всего, нам где-то не повезло, где-то поплатились за ошибки в обороне, поэтому продолжим работать", - отметил он.

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