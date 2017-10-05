Боксер Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге Ортиса

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Боксер Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге ОртисаСпорт 5 октября, 0:03
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МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет поединок против канадца Бермейна Стиверна, его бывший соперник кубинец Луис Ортис отстранен. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
"Соперником Уайлдера после нарушения Луисом Ортисом антидопинговых правил программы "Чистый бокс" будет Бермейн Стиверн", - сказал Сулейман.
Ортис провалил допинг-тест перед боем с Уайлдером, который должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке. Как сообщали СМИ, в его пробе были найдены следы диуретиков.
Кубинец стал уже третьим боксером после россиянина Александра Поветкина и поляка Мариуша Ваха, который был пойман на допинге перед боем с Уайлдером за последние 2,5 года.
Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом). На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), два поражения и одна ничья. В январе 2015 года Уайлдер победил Стиверна по очкам и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.