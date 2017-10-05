Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bild: Юпп Хайнкес снова возглавит футбольный клуб "Бавария"

Спорт
5 октября, 0:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, октября. /ТАСС

По данным издания, 72-летний Хайнкес, который привел "Баварию" в 2013 году к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Германии и Кубке страны, согласился возглавить команду до конца сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юпп Хайнкес

Юпп Хайнкес

© EPA/MARC MUELLER

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Юпп Хайнкес станет главным тренером футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) после отставки итальянца Карло Анчелотти. Об этом в среду вечером сообщил таблоид Bild.

Смотрите также

Анчелотти заявил, что будет отдыхать от футбола 10 месяцев после увольнения из "Баварии"

"Бавария" объявила об отставке главного тренера команды Анчелотти

Клопп: бывший тренер "Баварии" Анчелотти найдет себе фантастический клуб

ПСЖ крупно победил "Баварию" в матче Лиги чемпионов

Руководство "Баварии" 28 сентября официально объявило об увольнении Анчелотти с поста главного тренера команды.

По данным издания, 72-летний Хайнкес, который привел "Баварию" в 2013 году к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Германии и Кубке страны, согласился возглавить команду до конца сезона. Как отмечает таблоид, руководство клуба после долгих раздумий пришло к выводу, что в такой кризисный момент "Баварии" нужен человек, который хорошо знаком с командой.

Ранее "Бавария" проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенский клуб сыграл два последних матча вничью - с "Вольфсбургом" (2:2) и берлинской "Гертой" (2:2).

После триумфального окончания сезона в 2013 году Хайнкес заявил, что завершает тренерскую карьеру. В "Баварии" тогда назначили наставником испанца Хосепа Гвардиолу. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Вилли Саньоль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. Досье
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
4
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
5
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
6
Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко
7
Делегация из Норвегии впервые прибывает в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама