Bild: Юпп Хайнкес снова возглавит футбольный клуб "Бавария"

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БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Юпп Хайнкес станет главным тренером футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) после отставки итальянца Карло Анчелотти. Об этом в среду вечером сообщил таблоид Bild.
Руководство "Баварии" 28 сентября официально объявило об увольнении Анчелотти с поста главного тренера команды.
По данным издания, 72-летний Хайнкес, который привел "Баварию" в 2013 году к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Германии и Кубке страны, согласился возглавить команду до конца сезона. Как отмечает таблоид, руководство клуба после долгих раздумий пришло к выводу, что в такой кризисный момент "Баварии" нужен человек, который хорошо знаком с командой.
Ранее "Бавария" проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В чемпионате Германии мюнхенский клуб сыграл два последних матча вничью - с "Вольфсбургом" (2:2) и берлинской "Гертой" (2:2).
После триумфального окончания сезона в 2013 году Хайнкес заявил, что завершает тренерскую карьеру. В "Баварии" тогда назначили наставником испанца Хосепа Гвардиолу. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Вилли Саньоль.