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Еремина и Мельникова вышли в финал личного многоборья ЧМ по спортивной гимнастике

Спорт
5 октября, 1:40 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 5, октября. /ТАСС

Финал женского индивидуального многоборья на чемпионате мира в Монреале пройдет 6 октября

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Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова

© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

МОНРЕАЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Россиянки Елена Еремина и Ангелина Мельникова обеспечили себе право выступить в финале личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в канадском Монреале.

После окончания четвертого квалификационного потока Еремина занимает третье место, Мельникова - пятое.

В пятом квалификационном потоке за право выступить в финале индивидуального многоборья будут бороться 15 гимнасток. С учетом того, что в решающую стадию выходят 24 спортсменки, но не больше двух от каждой страны, Еремина и Мельникова уже гарантировали себе выход в финал.

Финал личного многоборья у женщин пройдет 6 октября.

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