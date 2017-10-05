Еремина и Мельникова вышли в финал личного многоборья ЧМ по спортивной гимнастике

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МОНРЕАЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Россиянки Елена Еремина и Ангелина Мельникова обеспечили себе право выступить в финале личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в канадском Монреале.
После окончания четвертого квалификационного потока Еремина занимает третье место, Мельникова - пятое.
В пятом квалификационном потоке за право выступить в финале индивидуального многоборья будут бороться 15 гимнасток. С учетом того, что в решающую стадию выходят 24 спортсменки, но не больше двух от каждой страны, Еремина и Мельникова уже гарантировали себе выход в финал.
Финал личного многоборья у женщин пройдет 6 октября.