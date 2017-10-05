Гимнастки Пасека, Ильянкова и Еремина вышли в финалы ЧМ в отдельных видах

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МОНРЕАЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Россиянки Мария Пасека, Анастасия Ильянкова и Елена Еремина вышли в финалы чемпионата мира по спортивной гимнастике в отдельных видах соревнований. Это стало известно после окончания пятого квалификационного потока чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в канадском Монреале.
Действующая чемпионка мира в опорном прыжке Пасека вышла в финал на данном снаряде с первого места, показав в квалификации результат 14,933 балла. Еремина стала первой по итогам отборочных состязаний в упражнении на брусьях (15,100), а также шестой - на бревне (13,233). Ильянкова, для которой чемпионат мира в Монреале стал дебютом на соревнованиях подобного уровня, пробилась в финал упражнений на брусьях со второго места (15,066).
Россиянка Ангелина Мельникова, ранее уже завоевавшая право выступить в финале личного многоборья, не сумела выйти в финал в опорном прыжке, показав 10-й результат (14,116). В финал вольных упражнений россиянки пробиться не смогли.
Ранее россиянки Мельникова и Еремина вышли в решающий раунд соревнований в индивидуальном многоборье. Еремина показала пятый результат (54,999), Мельникова - 10-й (53,132). Лучшей в квалификации многоборья стала японка Маи Мураками (55,933). В финал в личном многоборье вышли 24 гимнастки, от каждой страны может участвовать не более двух спортсменов в медальном раунде.
Финалы первенства мира в отдельных видах пройдут 7 и 8 октября.
Мария Пасека исполняет второй прыжок в квалификации ЧМ
Maria Paseka (RUS), the 2016 #Olympic silver medallist on Vault, showed this well-landed Amanar, which helped her lead the event partway through women's qualifications at #MTL2017Gym. #Gymnastics #Worlds