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Чемпионка ОИ-1992 Чусовитина вышла в финал ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке

Спорт
5 октября, 4:38 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 5, октября. /ТАСС

Чусовитина показала результат 14,666 балла и заняла восьмое место в квалификации

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Оксана Чусовитина

Оксана Чусовитина

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОНРЕАЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, ныне выступающая за Узбекистан, вышла в финал чемпионата мира в опорном прыжке. 42-летняя спортсменка вышла в решающую стадию соревнований с восьмого места.

Чусовитина показала результат 14,349 балла и заняла восьмое место в квалификации. В медальный раунд вышли восемь лучших гимнасток, лучший результат в квалификации в опорном прыжке показала россиянка Мария Пасека (14,933). 

Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Автором рекорда она стала после того, как выступила на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (седьмое место в опорном прыжке), где в возрасте 41 года и 56 дней также стала самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах.

Финал чемпионата мира в женском опорном прыжке состоится 7 октября.

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