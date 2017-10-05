Чемпионка ОИ-1992 Чусовитина вышла в финал ЧМ по спортивной гимнастике в опорном прыжке

МОНРЕАЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, ныне выступающая за Узбекистан, вышла в финал чемпионата мира в опорном прыжке. 42-летняя спортсменка вышла в решающую стадию соревнований с восьмого места.

Чусовитина показала результат 14,349 балла и заняла восьмое место в квалификации. В медальный раунд вышли восемь лучших гимнасток, лучший результат в квалификации в опорном прыжке показала россиянка Мария Пасека (14,933).

Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Автором рекорда она стала после того, как выступила на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (седьмое место в опорном прыжке), где в возрасте 41 года и 56 дней также стала самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах.

Финал чемпионата мира в женском опорном прыжке состоится 7 октября.